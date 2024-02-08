Üye Girişi
Haberler

Denizli'de apart dairesinde ölü bulunan şahıs için soruşturma başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir apart dairesinde tek başına yaşayan 41 yaşındaki Ahmet Tekin'in ölü olarak bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de bir apart dairesinde tek başına yaşayan 41 yaşındaki şahıs, odasında ölü olarak bulundu.

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir süredir apart dairesinde yaşayan Ahmet Tekin'den (41) bir süredir haber alamayan arkadaşları dairesine girdi. Ahmet Tekin'i hareketsiz halde bulan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Tekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ve savcının adreste yaptığı incelemelerin ardından Tekin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Tekin'in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerine durulduğu öğrenilirken, kesin ölüm sebebi otopsini ardından kesinlik kazanacağı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ahmet Tekin Pamukkale Denizli Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title