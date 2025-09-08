Denizli'de Aile Hekimi ile Emekli Öğretmen Arasında Kavga

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde aile hekimi ile emekli öğretmen arasında yaşanan mesai tartışmasında darbedilen emekli öğretmen M.A.A., olayla ilgili açıklamada bulundu. M.A.A. "Ben ona hiç küfür etmedim. Hiç tanımadığım bir insana niye telefonda küfür edeyim. O bana küfür ve hakaretlerde bulunarak tehdit etti. Fotoğraflarda bu sabit, doktor arabasıyla hızla ters yönden gelip benim önümü kesti" dedi.

Olay, 4 Eylül Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Acıpayam ilçesine bağlı Yassıhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan 60 yaşındaki emekli öğretmen M.A.A., annesinin biten ilaçlarını yazdırmak için Yassıhöyük Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Burada görevli doktor M.K.'nin çıktığını öğrenen M.A.A., muhtardan telefon numarasını aldığı doktoru aradı ve geri gelerek ilaçları yazmasını istedi. İşleri olduğunu belirterek, geri gelemeyeceğini belirten doktor ile emekli öğretmen arasında telefonda tartışma yaşandı. Tartışma üzerine M.A.A. doktora, kendisini kaymakamlığa şikayet edeceğini söyledi. Yaşananlardan dakikalar sonra doktor M.K. ile emekli öğretmen M.A.A., aile sağlığı merkezine yakın noktada mahallenin çıkışında karşılaştı. Araçlarından inen taraflar arasındaki tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Kavgada yüzüne darbe alıp yere düşen M.A.A.'nın burnu ve kulağı kanadı. Burnunda kırık tespit edilen M.A.A., darp raporu alarak doktordan şikayetçi oldu.

İşleri nedeniyle amirlerine bilgi vererek merkezden ayrıldığını belirten doktor M.K.'nin ifadesinde, "Araç kullanırken beni arayan vatandaş, geri dönüp annesinin ilaçlarını yazmamı istedi. Ben de gelemeyeceğimi söyleyince, bana hakaret etmeye başladı. Daha sonra telefonu kapattık. Geri dönerken yolda karşılaşınca, inip konuşmak istedim. İner inmez boğazıma yapışarak, küfür etmeye başladı. Karşılaştığım tahrik sonucu kendimi korumak isterken, istemeden yumruk atmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

Yaşanan darp olayıyla ilgili açıklama yapan emekli öğretmen M.A.A. ise, "4 Eylül günü Yassıhöyük Mahallesi'nde aile sağlığı merkezine annemin ilaçlarını yazdırmak için gittim. Öğleden sonra saat 15.10 civarında doktor aile sağlığı merkezinde yoktu. Doktorun numarasını mahallenin muhtarından alarak aradım. Doktor telefonda bana Denizli'ye gittiğini ve mesaisinin 15.00'da bittiğini, yaklaşık 2 yıldır da bu mesai saatlerinde çalıştıklarını söyledi. Ben geri gelmesi için ısrar ettim. Doktor da gelmeyeceğini söyledi. Bizim dükkan kapalı bizde böyle diye ifadede bulundu. Bunun üzerine doktora, kaymakamlığa ve CİMER'e kendisini şikayet edeceğimi söyledim. Bunun üzerine doktor bana ağıza alınmayacak küfürler etti ve geri dönüp beni döveceğini söylerek telefonu kapattı. Bu esnada ben Acıpayam Kaymakamlığı'nı aradım ve oradan konuyla yetkili birisine durumu anlattım. Tam aile sağlığı merkezinden ayrılacağım sırada doktor arabasıyla ters yönden gelerek benim arabamın önünü kesti. Arabadan hırsla indi ve benim üzerime doğru geldi. Ben de arabadan indim ve aramızda tartışma başladı. Tartışma anında aniden bana yumruk attı. Vurduğu yumrukla ben kendimi kaybettim ve yere düştüm. Vurduğu yumrukla burnum kırılmış ve yere düştüğümde uzun süre beni yerde uzun süre tekmeledi ve ayağıyla kafama bastı. Bu esnada kulağımdan bir darbe aldım. Ben ona uyarılarda bulundum; kendisinin doktor olduğunu, yaptığının yanlış olduğunu söyledim. O hiçbir şeye aldırış etmeden, bana vurmaya devam etti ve bir süre sonra çevredeki insanlar gelip bizi ayırdı. Olayın sonlanmasıyla ben kendi imkanlarımla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne gittim. Orada yapılan kontrollerde burnumda 2 kırık olduğu, başımın farklı noktalarında ödemler oluştuğu belirlendi. Ben ona hiç küfür etmedim. Hiç tanımadığım bir insana niye telefonda küfür edeyim. O bana küfür ve hakaretlerde bulunarak tehdit etti. Fotoğraflarda bu sabit, doktor arabasıyla hızla ters yönden gelip benim önümü kesti" diye konuştu. - DENİZLİ