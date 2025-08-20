Denizli'de 2 Yaşındaki Çocuğa Şiddet Davasında İlk Duruşma Başlıyor

Güncelleme:
Denizli'de annesinin sevgilisi tarafından darp edilen 2 yaşındaki Aren bebeğin davasında, sanığın yargılanmasına başlanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bazı sivil toplum örgütleriyle birlikte davaya müdahil olacak.

30 Nisan 2025 tarihinde Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana gelen olayda; eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu Aren'i Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi. Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darp ettiğini öne sürdü. Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada Aren bebek koruma altına alınırken, sanık S.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aren bebeğin darp ederek hastanelik eden S.D.'nin yargılanmasına yarın Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanılacak. İlk duruşmaya anne S.B.D'nin yanı sıra sanık S.D'de tutuklu olarak katılacak. 2 yaşındaki Aren bebeği darp edildiği olayın aydınlatılıp suçlunun gün yüzüne çıkması için Sosyal Politikalar Bakanlığının yanı sıra Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği de duruşmaya müdahil olacak olacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
