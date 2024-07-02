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Denizli Çivril'de araç ve traktör çarpıştı: 4 yaralı

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Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen kazada aynı yönde seyreden araç ve traktör çarpıştı. Kazada araç ve traktörde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen kazada aynı yönde seyreden araç ve traktör çarpıştı. Kazada araç ve traktörde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çivril ilçesine bağlı Yamanlar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; G.D. idaresindeki 20 AFC 872 plakalı araç ile Denizli Çivril istikametinde seyrederken O.Y. idaresindeki 20 ADT 604 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör yola devrilirken kazaya ilk müdahale kazayı gören mahalle sakinleri ve diğer sürücüler tarafından yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Traktör sürücüsü hafif şekilde yaralanırken yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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