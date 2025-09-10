Haberler

Denizli-Aydın Otoyolunda Ters Yöne Düşen Maganda Trafiği Tehdit Etti

Denizli-Aydın Otoyolunda Ters Yöne Düşen Maganda Trafiği Tehdit Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli-Aydın otoyolunda bir sürücü, ters yönde hızla ilerleyerek trafikteki insanların hayatını tehlikeye attı. Olay bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

Denizli- Aydın otoyolunda ters yönde son sürat ilerleyen bir maganda, trafikteki insanların canını hiçe sayarak riske attı.

Denizli-Aydın Otoyolunda, 03 ABN 997 plaka otomobil sürücüsü, trafikteki insanların canını hiçe sayarak süratle ters yönden ilerledi. Ters şeritten ilerleyen otomobil trafikteki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, aracın ters yönden ilerleyişi bir araç kamerası tarafından kayıt edildi. Hem ters yönden ilerleyip hem de otoyolun en sol şeridini kullanan sürücü vatandaşların hayatını daha da riske attı. Denizli-Aydın otoyolundaki trafiğinde yoğunluğun olmaması bir faciayı önledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'yi bu yüzden reddetmiş! İşte Zinedine Zidane'ın yeni takımı

Fenerbahçe'yi bu yüzden reddetmiş! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanal V'ye kayyum atandı

Bir televizyon kanalına kayyum atandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.