Dev Tatbikat Denizkurdu-II/2026: 8 Güdümlü Mermi ve Torpido Atışı

Denizkurdu-II/2026 Tatbikatı 125 gemi, 60 hava unsuru ve 18 bin personel ile ilk kez 8 güdümlü mermi ve 1 torpido atışı bir arada gerçekleştirilmesiyle devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen ve en büyük Türk Deniz Kuvvetleri tatbikatlarından olan Denizkurdu-II/2026 Tatbikatı devam ediyor. Donanma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen tatbikat, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Dahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türk Kızılayı'ndan toplam 125 gemi, 60 hava vasıtası ile 18 bin personelin katılımıyla düzenleniyor.

'Harekata Hazırlık ve Fiili Silah Eğitimleri' ile 'Çok Tehditli Ortamda Hareket' faaliyetlerinin ardından bugün, Antalya Körfezi'nde 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri gerçekleştirildi.

Gün içerisinde gerçekleştirilen tatbikata; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve çeşitli ülkelerden ataşeler katıldı

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Kemalreis Gemisi'nin 19 pare atışı ile selamlandı ve ardından ilk faaliyet senaryo gereği düşman sahillerine kara bombardımanı oldu.

Ardından senaryo gereği düşman denizaltına operasyon düzenlendi. Operasyon sonar daldırması ve flare atılması ile başladı. Deniz Karakol Uçağı ile rextorp atışı ve flare atıldı. TCG Çanakkale, TCG Anadolu'nun bordrasında emercensi satıh yaptı.

Sonrasında yine senaryo gereği TCG Anadolu'ya SH-70 helikopteri ile sıhhiye tahliyesi gerçekleştirildi.

Bir diğer senaryo ise sürüklenen mayın imhası oldu. Münfesih Gemi SM.Paşa'ya AKYA Harp Torpidosu ile Kemalreis YHS atışı gerçekleşti.

BURG M/G Akbaş'a ATMACA güdümlü mühimmat atışı, KINA Şimşek Drona ise RAM güdümlü mühimmat atışı yapıldı ve ardından TB3 Elektronik Destek Pod'u gösterimi yapıldı.

GMKS kapsamında Radar ET ve Chaff ile Çelik Kubbe entegrasyonu kapsamında HİSAR-D güdümlü mühimmat atışı olmak üzere çeşitli atışlar gerçekleştirildi ve son olarak tören geçişi gerçekleştirildi.

"TSK elde ettiği imkan ve kabiliyetlerle bölgede önemli bir caydırıcı güçtür"

Tatbikat süresince kahraman personelin eğitim seviyesi, üstün performansı, disiplini ve kuvvetler arasındaki yüksek uyuma şahitlik etmekten büyük bir gurur duyduğunu belirten Bayraktaroğlu, "Türk Silahlı Kuvvetleri elde ettiği imkan ve kabiliyetlerle bölgede önemli bir caydırıcı güçtür. Bu caydırıcılığın en önemli unsurlarında biri de Mavi Vatan'dır. Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimiz Deniz Kuvvetlerimiz tarafından korunmaktadır. Türkiye güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru, oyun kurucusu ve küresel bir güçtür. Türk Silahlı Kuvvetleri muharebe gücü yüksektir ve her türlü harekatı yapacak imkan ve kabiliyete sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri savunma sanayimiz ile birleşik bir pozisyon oluşturmuştur. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknoloji ürünü insanlı ve insansız platformlar envantere kazandırılmıştır" dedi.

Tatbikatta siber yetenekler ve yapay zeka destekli sistemlerin komuta-kontrol süreçlerinde etkin şekilde kullanıldığını vurgulayan Selçuk Bayraktaroğlu, insansız deniz araçları, gemilerden kalkan İHA'lar ile yeni su üstü ve su altı platformlarının başarıyla görev yaptığını kaydetti. Yerli ve milli ATMACA ile AKYA mühimmatlarının hedeflerini tam isabetle vurduğunu belirten Bayraktaroğlu, denizden gerçekleştirilen HİSAR atışının da hava savunma sistemlerinin etkinliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Tatbikatta ilk defa bir tatbikatta toplam 8 güdümlü mermi ve 1 torpido atıldı. Ayrıca Pirana Kamikaze İnsansız Deniz Aracı ile 3.5 kilometre (km) mesafedeki suüstü hedefe 45 km/sa süratle hücum yapıldı.

Milli ve yerli olan Atmaca Güdümlü Mermi gemiden 102 km menzile. Akya Torpidomuz denizaltıdan 10 km menzile, Hisar-D Güdümlü Mermi ise gemiden 555 km/sa süratle gelen hava hedefine atıldı. Deniz Hava vasıtalarından 5 adet güdümlü mermi de atıldı. Atışlar denizde bulunan 4 adet gerçek hedefe istinaden icra edildi.

Atışlar Doğu Akdeniz'de 2488 milkarelik emniyete alınmış sahada icra edildi ve bu saha, 27 gemi ve 4 hava vasıtası ile emniyete alındı.

Tatbikat sonunda Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de bulunan 18 liman, 32 gemi ile ziyaret edilerek halkın ziyaretine açılacak.

Tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetleri bağlısı Komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda; muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer Kuvvet Komutanlıkları ve tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi hedeflendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı