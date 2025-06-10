Denize Düşen Genç Hastanede Yaşam Mücadelesi Veriyor

Denize Düşen Genç Hastanede Yaşam Mücadelesi Veriyor
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İzmir Göztepe sahilinde ayakkabısını almak isterken denize düşen genç, sudan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Denize düşen genç hastanede yaşam mücadelesi veriyor

İZMİR - İzmir Göztepe sahilinde denize düşen ayakkabısını almaya çalışırken kendisi de düşen genç sudan çıkamadı. Bilinci kapalı şekilde denizden kurtarılan gencin, hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Olay bugün saat 14.15 sıralarında Konak ilçesi Göztepe sahilinde meydana geldi. İddiaya göre E.Ç. isimli genç, ayakkabısının tekini denize düşürdü. Ayakkabısını almaya çalışırken kendisi de suya dülen talihsiz genç, bir süre suyla boğuşarak kurtulmaya çalıştı. Gencin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye dalgıçları tarafından bilinci kapalı şekilde denizden çıkartılan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin sürdüğü öğrenilen gencin hayati tehlikesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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