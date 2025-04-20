Denizde Sürüklenen Kuzu Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Denizde sürüklenirken bulunan kuzu, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Açık denizde sürüklenen kuzuyu Sahil Güvenlik kurtardı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında deniz yüzeyinde Sahil Güvenlik botu tarafından sürüklenirken tespit edilen kuzu, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı personeli, Alibey (Cunda) Adası açıklarında devriye görevi sırasında deniz yüzeyinde bir kuzunun sürüklendiğini fark etti. Harekete geçen ekipler, tekneyle hayvana ulaşarak kuzuyu güvenli şekilde denizden çıkardı.

Sahil Güvenlik botuna alınan kuzu, Alibey Adası Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirilerek sahibine teslim edildi. Sağlık durumu iyi olan kuzunun denize nasıl düştüğü ise bilinmiyor. Sahil Güvenlik personelinin duyarlı müdahalesi takdir topladı.