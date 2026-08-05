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Antalya'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç, Tahta Kaşıkla Hayata Döndü

Antalya'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç, Tahta Kaşıkla Hayata Döndü
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Antalya’nın Serik ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 18 yaşındaki genç, o sırada sahilde bulunan sağlık çalışanının müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 18 yaşındaki genç, o sırada sahilde bulunan sağlık çalışanının müdahalesiyle hayata döndürüldü. Sağlık çalışanı, restorandan temin edilen tahta kaşıkla gencin dilinin geriye kaçmasını önledikten sonra kalp masajı yaptı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren M.F.K. (18), bir süre sonra dalgaların arasında gözden kaybolarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, genci sudan çıkararak kıyıya taşıdı. Kıyıya çıkarıldığında kalbinin durduğu belirlenen M.F.K.'ye o sırada sahilde bulunan bir sağlık çalışanı müdahale etti. Sağlık çalışanı, restorandan temin edilen tahta kaşık yardımıyla gencin dilinin geriye kaçmasını önleyerek, yuttuğu suyu dışarı çıkarmasını sağladı. Ardından gence kalp masajı yapan sağlık çalışanı, dakikalar süren müdahalenin ardından M.F.K.'nin kalbinin yeniden çalışmasını sağladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sahilde ilk müdahalesi yapılan M.F.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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