Denizde fenalaşan vatandaşa dakikalarca kalp masajı yapıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde fenalaşan vatandaş, cankurtaran ekiplerince sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karasu Sahili Kule 4 bölgesi mevkiinde meydana geldi. Denize giren bir vatandaşın fenalaştığını ve su yüzeyinde kalmakta güçlük çektiğini fark eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından kısa sürede sudan çıkarılarak karaya ulaştırılan vatandaşa, sahilde kalp masajı uygulandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından fenalaşan vatandaşı kalp krizi şüphesiyle ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı