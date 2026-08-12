Denizde Boğulan Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı
Giresun'un Eynesil ilçesinde serinlemek için denize giren 30 yaşındaki Kemal Günaydın, boğulma tehlikesi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bugün Vakfıkebir Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Caferli Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.
Giresun'un Eynesil ilçesinde dün arkadaşları ile serinlemek için girdiği denizde boğulan genç bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan Kemal Günaydın (30), esnaf arkadaşlarıyla dün Giresun'un Eynesil ilçesinde gittikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları kurtarılırken, 30 yaşındaki Kemal Günaydın kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Günaydın için bugün Vakfıkebir Merkez Camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Kemal Günaydın, Caferli mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.