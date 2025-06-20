Denizde boğulan baba-oğul Malatya'da toprağa verildi

MALATYA - Giresun'da denize girdikten sonra boğularak hayatını kaybeden baba ve oğlu, memleketleri Malatya'da toprağa verildi.

Olay, 16 Haziran Pazartesi günü Giresun'un Merkez ilçesine bağlı Teyyaredüzü Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla denize giren 41 yaşındaki Celal Derme ve 11 yaşındaki oğlu Toprak Derme, bir anda akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Celal Derme, sağlık ekiplerince Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Toprak Derme'den ise bir süre haber alınamadı. Yapılan arama çalışmalarının ardından 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ertesi gün denizde bulundu.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Celal Derme de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı olayın ardından baba ve oğlunun cenazeleri memleketleri Malatya'ya getirildi. Toprak Derme'nin cenazesi Çarşamba günü, Celal Derme'nin cenazesi ise bugün öğle namazına müteakip Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazlarının ardından defnedildi.