Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz üzerinde bir kadın cesedi bulundu. Ceset kimliğinin teşhis edilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Deniz üzerinde kadın cesedi bulundu

Ceset kimliğinin teşhis edilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz üzerinde bir kadın cesedi bulundu. Ceset kimliğinin teşhis edilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Alanya ilçesinde Galipdere Plajı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; yaşlı kadını denizin üzerinde hareketsiz yattığını gören iki turist sahile doğru bağırarak yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine yüzerek giden bir Türk vatandaş hareketsiz yatan kadını sahile çıkardı. Vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yaşlı kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kimliği tespit edilemeyen kadın, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kimliğinin teşhis edilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

"Baktım denizin üzerinde ters dönmüştü"

Yaşlı kadını denizden çıkartan ve olay anını anlatan Sebahattin Özel, "Baktım denizin üzerinde ters dönmüştü. Hemen sahile çıkarttım. Olayın olduğu yer derin değil. Benim tahminime göre tansiyonu düşmüş olabilir. Olayın gerçekleştiği yer boğulmanın gerçekleşeceği yer değil. Kadını ilk olarak sahildeki turistler gördü. Onlar korkunca bana seslendiler ben de cenazeyi sahile çektim" dedi.