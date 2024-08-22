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Yalova'da deniz simidiyle açık denize sürüklenen çocuk kurtarıldı

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Yalova'nın Altınova ilçesinde, deniz simidiyle açık denize sürüklenen küçük çocuk kurtarıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde deniz simidiyle sürüklenerek kıyıdan 700 metre uzaklaşan çocuk cankurtaran ekipleri tarafından tekneyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hersek Plajında deniz simidiyle yüzden çocuk sahilden yaklaşık 700 metre uzaklaştı. Çocuk deniz ortasında korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan olay üzerine Hersek Plajı'nda görev yapan cankurtaran ekipleri tekne ile çocuğun yanına gitti. Ekipler çocuğu önce tekneye aldı sonrasında da kıyıya çıkararak ailesine teslim etti.

Yaşanan olay sonrası cankurtaran ekipleri rip akıntılarına dikkat edilmesi gerektiğini ve çocukların aile bireyleri olmadan denizde tek başlarına bırakılmaması gerektiğini aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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