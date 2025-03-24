Deniz Pulaş: Annemin öldüğü günün akşamında sahneye çıktım

Manken ve oyuncu Deniz Pulaş, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk oldu. Çocukluk anılarından mankenlik kariyerine, özel hayatından meslek hayatında yaşadığı ilginç olaylara kadar birçok konuda samimi açıklamalar yapan Pulaş, özellikle yaşadığı travmaların hayatına etkisini anlattı. Annesinin maddi durumlarıyla ilgili söylediği sözlerden, güzellik yarışmalarında yaşadığı zorluklara kadar dikkat çeken ifadeler kullanan ünlü isim, kariyerindeki dönüm noktalarına da değindi.

"ÇOCUKKEN ANNEM HEP 'PARAMIZ YOK' DERDİ"

Deniz Pulaş, 9 yaşında hiç Türkçe bilmeden İstanbul'a geldiğini ve bu süreçte büyük zorluklar yaşadığını anlattı. Çocukluk döneminde annesinin sürekli maddi sıkıntılarından bahsettiğini belirten Pulaş, "Sonradan fark ettim ki o kadar da fakir değilmişiz" diyerek bu sürecin kendisinde farklı bir algı yarattığını söyledi.

"SAÇ KESİMİMDEN DOLAYI CİNSİYETİM ÜZERİNE İDDİAYA GİRMİŞLER"

Okul yıllarında yaşadığı ilginç bir anısını paylaşan ünlü manken, saç kesimi nedeniyle öğretmeni ve sınıf arkadaşlarının cinsiyeti hakkında iddiaya girdiğini açıkladı. Oldukça çekingen ve utangaç bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Pulaş, "Saklambaç oynarken unutulmuşum, nasıl bir travma yarattıysa fark edilmek istedim" sözleriyle dikkat çekti.

"SİBEL CAN, 'BU KIZ ÇOK UZUN, BUNU İSTEMEM' DEDİ"

Modellik kariyerinde karşılaştığı ilginç olayları da anlatan Pulaş, podyumda hiçbir zaman tehdit olarak görülmediğini belirtti. Güzellik yarışmasında giyecek kıyafeti olmadığını ve bu konuda şarkıcı İzel'in kendisine büyük destek verdiğini söyleyen Pulaş, Sibel Can ile ilgili de dikkat çeken bir anısını paylaştı. Can'ın, "Bu kız çok uzun, bunu istemem." diyerek elinden çiçek almadığını dile getirdi.