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Deniz Kestanesi Batması Sonucu Bir Kişi Hastaneye Sevk Edildi

Deniz Kestanesi Batması Sonucu Bir Kişi Hastaneye Sevk Edildi
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Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış yapan bir kişi, ayağına deniz kestanesi batması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Kaş Limanı'na getirilen yaralı, burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Antalya'da deniz kestanesi batması sonucu rahatsızlanan bir kişi Sahil Güvenlik ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Kaş ilçesi Beş Adalar bölgesinde dalış yapan bir kişinin ayağına deniz kestanesi batması sonucu rahatsızlandığı bildirildi. Olayın ardından, bölgede devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, dalış teknesindeki yabancı uyruklu I.E. (41) isimli şahsı alarak Kaş Limanı'na getirdi. Limanda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, Kaş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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