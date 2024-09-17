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Deniz Akkaya'ya kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezası

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Eski manken Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Akkaya'nın kızına fırlattığı demir termos ve kulaklığı da silahtan saydı.

Eski manken Deniz Akkaya'nın 15 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla 'altsoya karşı silahla basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada karar çıktı.

DEMİR TERMOS ATIP BOĞAZINI SIKMIŞ

Mahkeme, olay günü Akkaya ile kızı A.Ö.'nün aralarında kimin başlattığı belli olmayan şekilde tartışma çıktığını, tartışma sırasında Akkaya'nın saldırıda kullanılmaya elverişli olan ve silahtan sayılan içinde demir termos bulunan çantayı ve kablosuz kulaklığı mağdura fırlattığını, ayrıca mağdura tekme ile tokat atıp boğazını sıktığını belirtti. Mahkeme, bu gerekçelerle Akkaya'yı, kızı A.Ö.'nün kendisinden şikayetçi olmadığını da dikkate alarak 'altsoya karşı silahla basit yaralama' suçundan 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı.

Deniz Akkaya'ya kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezası

DENİZ AKKAYA VE KIZI ARASINDA NE OLMUŞTU?

Deniz Akkaya, mayıs ayında evde tartıştığı kızı tarafından balkona kilitlendiği gerekçesiyle evine polis çağırmıştı. Karakolluk olan Akkaya, kızından şikayetçi olmuştu. Akkaya daha sonra "Burnu sürtsün" diyerek kızını devlet korumasına vermişti. Bu süreçte yaşanan her şeyi X hesabından paylaşan Akkaya, kızının odasında ikinci bir cep telefonu bulduğunu söyleyerek sitem etmişti. Peş peşe paylaşımlar yapan Akkaya, eski eşini de hedef alarak kızıyla zaman geçirmediğini ve ihtiyaçlarını karşılamadığını ileri sürmüştü. Ünlü isim, geçtiğimiz aylarda da kendi izniyle devlet korumasındaki kızını baba Efe Önbilgin'in yanına göndermişti. Bir süredir paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Akkaya son olarak kızıyla mesajlarını ifşa etmişti. Mesajda Akkaya'nın kızını zorla spora göndermeye çalışarak küfrettiği görülmüştü.

Deniz Akkaya'ya kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Deniz Akkaya Ünlüler 3-sayfa Magazin Mahkeme

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Yorumlar (3)

Sessiz Kalma:

Armut dibine düşer

2
0
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Engin Küçükşengün:

Ben cocuk ları ekmek almaya gönderemiyorum . Çoğu zaman kendim gidiyorum

0
0
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Onur null:

ooo yes

0
0
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