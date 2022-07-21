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Denemek için giydiği kıyafeti "ATM'ye gidiyorum" diyerek çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Denemek için giydiği kıyafeti 'ATM'ye gidiyorum' diyerek çaldı

Bağcılar'da bir mağazada gözüne kestirdiği kıyafeti denemek için üzerine giyen kadın, eski kıyafetlerini bırakıp para çekme bahanesiyle dükkandan çıkarak kayıplara karıştı.

Bağcılar'da bir mağazada gözüne kestirdiği kıyafeti denemek için üzerine giyen kadın, eski kıyafetlerini bırakıp para çekme bahanesiyle dükkandan çıkarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir kadın cadde üzerinde bulunan bir kıyafet mağazasına girerek kıyafetleri incelemeye başladı. Bir kıyafeti beğenen kadın deneme kabininde kıyafeti üstüne giyindi. Mağaza çalışanına ATM'den para çekmesi gerektiğini söyleyerek giydiği kıyafetle birlikte mağazadan çıkan kadın bir daha geri dönmedi. Kadın çıkardığı eski kıyafeti ise mağazada bıraktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

"Eskisini bıraktı, yenisini götürdü"

Mağaza sahibi Melih Duvaklı, "Kadın bayağı kibar bir kadındı, arkadaşımız hiç şüphelenmemiş. Geldi 1-2 tane ürün denedi burada. En son kendi elbiselerini bıraktı. ATM'den para çekeceğim diye gitti. Gidiş o gidiş, daha da gelmiyor. Eskisini bıraktı, yenisini götürdü. Güzel bir taktikti aslında" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fevzi Çakmak Mahallesi Bağcılar ATM 3. Sayfa Haberler

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