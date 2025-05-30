Demir Çubuklara Sıkışan Çocuk İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Demir Çubuklara Sıkışan Çocuk İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, parkta oynarken ayağı oyun grubunun demir çubuklarına sıkışan 8 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay sırasında hafif panik yaşayan çocuğun sağlık durumu iyi.

Parkta ayağı oyun grubu demirlerine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, parkta oyun oynarken ayağı oyun grubunun demir çubuklarına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Yesevi Parkı'nda meydana geldi. Parkta oyun oynayan yabancı uyruklu 8 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuk, bir anda ayağını demir korkulukların arasına sıkıştırdı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, titiz bir çalışmayla çocuğun ayağını sıkıştığı yerden kurtardı. Olay sırasında hafif panik yaşayan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinleri, hızlı ve başarılı müdahalelerinden dolayı ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ - 3.Sayfa
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