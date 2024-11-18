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Demet Akalın, Bakan Tekin ile ilgili paylaşımını sildi

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Demet Akalın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "laiklik" ile ilgili sözlerine sosyal medya hesabından tepki göstererek, "İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Akalın'ın bir süre sonra paylaşımını silmesi dikkat çekti.

Şarkıcı Demet Akalın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "laiklik" ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Bakan Tekin'in, "Sizin laiklikten anladığınız, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şeyle benim anladığım aynı değil." ifadelerinin ardından ünlü şarkıcıdan istifa çıkışı geldi.

"İSTİFA ETMENİZİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Akalın, Tekin'in konuşmasını alıntıladığı sosyal medya paylaşımında, "Korkunç! Gerçekten inanılır gibi değil! İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum!" ifadelerini kullandı. Akalın'ın paylaşımı kısa sürede 1 milyonun üzerinde görüntüleme aldı.

Demet Akalın, Bakan Tekin ile ilgili paylaşımını sildi

PAYLAŞIMINI SİLDİ, TEPKİ YAĞDI

Demet Akalın, tepki paylaşımını bir süre sildi. Akalın'ın bu hareketi takipçilerinin tepkisini çekerken, "Neden sildiniz?" yorumları yağdı. Ünlü şarkıcıdan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Demet Akalın, Bakan Tekin ile ilgili paylaşımını sildi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDoğuş:

Demet hanım artık çok geç.Bunlarin oluşumunda sizin gibi sanatçıların emeği çok

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
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