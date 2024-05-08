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Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi

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Antalya'nın Kaş ilçesinde iki komşu arasından köpek yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Şaban T., Orhan S.'yi ip ile aracına bağlayarak metrelerce sürükledi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kan donduran olayda, Çavdır mahallesinde 2 komşu arasında köpek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası Şaban T., Orhan S.'yi ip ile aracına bağlayarak metrelerce sürükledi.

SIRTINDAN VE BACAĞINDAN YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri Ş. T.'yi gözaltına alındı. Sırtından ve bacağından yararlanan Orhan S. ise hastanede tedavi altına alındı.

"GÜNDEN GÜNE VAHŞİLEŞİYORUZ"

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntüyle ilgili "Nasıl bir kin, nasıl bir nefret?", "Hayvanlara yapıldığın da ceza vermezsen sıra insanlara gelir", "Tövbe tövbe millet yoldançıktı", "Vicdansızlık bu aynısını yaşaman dileğiyle", "Günden güne vahşileşiyoruz" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Türkiye Antalya Kavga 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

habar mabar:

vahşi batı

28
3
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Çınar Saraç:

Adaletin olmadığı Türkiye’de herkes kendisi vermek istiyor , gelinen nokta bu

23
1
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Bükücü:

Bu nasıl bir zihniyettir arkadaş. Biz bunu en son Cüneyt Arkın'ın filmlerinde görüyorduk. Onda da atın arkasına bağlıyorlardı, o zamanlar araba yoktu...

24
0
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Kangal uk Kangal:

Insanlardan zarar goren hayvanlarin bedduasi tutdu ??

2
0
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Cabbar kar:

Para var olanda yok olanda stresli, ne olduysa koranadan sonra oldu.

1
0
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