Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil

Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
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Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
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15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle gündeme gelen davada, yargılanan çocukların ellerinde uzun namlulu silahlarla verdikleri pozlar tepki çekti. Olay, sadece bir cinayeti değil, çocukların kolayca silaha ulaşabildiği tehlikeli sokak düzenini de ortaya koydu. "Bu silahlar nereden geliyor?" sorusu ise hala yanıtsız...

15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin sokak ortasında bıçaklanarak öldürülmesinin ardından yargılanan çocukların ellerinde uzun namlulu silahlarla verdikleri pozlar kamuoyunda infial yarattı. Olay, sadece bir cinayeti değil, sokaklardaki gençliğin nasıl kontrolsüz bir şiddet sarmalına sürüklendiğini de gözler önüne serdi.

CEVAPSIZ KALAN SORULAR

Gazeteci Emrullah Erdinç'in de gündeme getirdiği ve kamuoyunun en çok merak ettiği sorular ise cevapsız kalmaya devam ediyor: Bu çocukların eline silahlar nasıl geçiyor? Kimler bu süreci organize ediyor ya da göz yumuyor? Neden bu silahlar bulunamıyor? Ve en önemlisi: Neden çocukların ellerinde bu kadar kolayca silah yer alıyor?

GÖZ GÖRE GÖRE GELEN TEHLİKE

Uzmanlar, ruhsatsız silahların yaygınlaşmasından çok daha vahim olanın, yetkililerin bu açık tehlikeye karşı yeterince adım atmaması olduğunu vurguluyor. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, çocuk yaşta bireylerin suç kültürüyle iç içe büyüdüğünü ve sokakların giderek daha fazla silahlandığını ortaya koyuyor.

BU OLAY SADECE BİR CİNAYET DEĞİL

Ahmet'in ardından "Yarın başka bir çocuk daha öldürülmeden" önce harekete geçilmesi çağrısı yapan vatandaşlar, silah temininin ve gençlerin suçla olan ilişkilerinin derinlemesine araştırılması gerektiğini belirtiyor. Bu olay, sadece bir cinayet değil, çocukların göz göre göre sürüklendiği bir çöküşün de habercisi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıMuratsa:

HADİ BUNADA CHP GENÇLİĞİ KEMALİST GENÇLİĞİ DEYİN.ALSANA 25 SENIN AKP & MHP GENÇLİGİ BUUU.

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Haber YorumlarıRealist:

Bunları savunanlar genelde chp li avukatlar.... Chp ye kalsa 18 yaş altı tutsak edilmemeli....

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Fikri var beyni yoktu yazarken galiba

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Haber YorumlarıMuratsa:

25 SENEDIR ÜLKEYI SENIN GIBILER YÖNETIYO CIKARIN KANUNLARI ELINIZDEN KOLUNUZDAN TUTANMI VAR.

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Haber YorumlarıŞahin:

Ufak ufak buralara kadar geldi onlar da biliyor ceza almayacaklar yol kesme hsrac patladı hergün bir olay yaşıyoruz yetkililer seyrediyor gerci yarın bi demec verir şüle yapcaz büle yapcaz medya cok sessiz asıl medya dillendirse düzelecek

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Haber YorumlarıAhmet ÇALIŞKAN:

Bu silahları kim getirdi? Şuan nerede? Bu çocuklara bu silahları kim verdi? Devlet bilgi teknolojileri hiç mi görmedi? MİT'in haberi var mı? Kaç tane silah var? Bu foto hakkında hiçbir hakim ve savcı dava açtı mı? Bu çocuklar daha önce hiçbir suça karışmış mı? vs. vs. Daha sorulacak çok soru var ama kime anlatabilirsin ki? Bir gün sizlerin de başına böyle bir olay gelirse adalet arama.

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Haber Yorumlarıv5ysq624hg:

bunları içeri alın kulaklarını kesin bakın bir daha yaparlarmı

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Haber YorumlarıNusret Ocaktürk:

biz silah almak istesek 500.000 tl ruhsatı , YASAK, katiller alıveriyor, bizde kunfu yapacaz ailemizi korumak istesek. Bizler köleyiz

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