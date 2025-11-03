Haberler

Define Arayışı Sırasında 9 Şahıs Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 9 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı operasyonda, çeşitli define arama ekipmanlarına da el konuldu.

Gaziantep'in Araban ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 9 şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma çerçevesinde, Araban ilçesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında arazide define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen Ö.K., M.G., H.Y., Ö.Ş., C.B., E.Ö., A.K., E.E. ve M.A. isimli 9 şüpheli suçüstü yakalandı.

Ekipler suçta kullanılan 1 adet laptop, 3 adet alan tarama cihazı, 1 adet yer altı görüntüleme cihazı ve 6 adet kazı malzemesine el koyarken gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
