DEAŞ Üyeleri Eskişehir'de Yakalandı

DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetleri tespit edilen 4 örgüt mensubu, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce yakalandı. 1 örgüt mensubu tutuklandı, 3 örgüt mensubu ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Tem ve istihbarat birimlerince yapılan çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde; DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetleri tespit edilen 4 örgüt mensubu sabah saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Irak uyruklu F.M.D.D. isimli 1 örgüt mensubu tutuklanırken 3 örgüt mensubu sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi. - ESKİŞEHİR