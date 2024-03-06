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DEAŞ Üyeleri Eskişehir'de Yakalandı

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne mensup 4 kişi yakalandı. 1 kişi tutuklandı, 3 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetleri tespit edilen 4 örgüt mensubu, Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce yakalandı. 1 örgüt mensubu tutuklandı, 3 örgüt mensubu ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Tem ve istihbarat birimlerince yapılan çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde; DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetleri tespit edilen 4 örgüt mensubu sabah saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Irak uyruklu F.M.D.D. isimli 1 örgüt mensubu tutuklanırken 3 örgüt mensubu sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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