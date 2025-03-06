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DEAŞ Operasyonunda 12 Gözaltı

DEAŞ Operasyonunda 12 Gözaltı
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Bingöl merkezli düzenlenen operasyonda, Samsun ve Malatya'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarla toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Bingöl merkezli Samsun ve Malatya'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne (TEM) bağlı ekiplerin özverili çalışmalarıyla, DAEŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve örgüt propagandası yapan şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonel çalışma sonucunda Bingöl merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde Bingölde 10, Samsun ve Malatya illerinde 2 olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yasaklı yayınlar, dijital materyaller, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 6136 SKM kapsamında kesici alet ele geçirildi.

12 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatılırken 3 şüpheli şahıs ise yakalanarak tutuklandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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