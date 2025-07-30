DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Şanlıurfa ve Batman'da düzenlenen operasyonda DEAŞ'a mali destek sağlayan toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, terör örgütünün 28 milyon lira topladığı tespit edilen bir zanlının tutuklanması sonrası genişletildi.

Şanlıurfa ve Batman'da jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince 4 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a 28 milyon lira para topladığı tespit edilen 1 zanlının tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi. Ekipler, terör örgütüne mali destek sağlayan, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan ve geçmiş dönemde terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şanlıurfa ve Batman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. 2 zanlının ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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