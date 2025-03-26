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Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı

Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
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"Daltonlar" çetesinin kilit isimlerinden "Dayı" lakaplı Fatih Uzunyayla, Yunanistan'da yakalandı. Evinde yakalanan Uzunyayla, suç örgütü yöneticisi olmak, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, oto hırsızlığı, cinayet suçlarından kırmızı bülten çıkarılmıştı.

"Daltonlar" suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo'nun Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin ardından çeteye bir darbe daha vuruldu.

Kırmızı bültenle aranan Daltonlar organize suç örgütünün yöneticilerinden "Dayı" lakaplı Fatih Uzunyayla, Yunanistan'da yakalandı. Uzunyayla, 2021 yılında Eyüpsultan'da bir kafeye yapılan ve iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının azmettiricisi olarak yargılanmıştı. Müebbet hapis ve 39 yıl hapis cezası alan Uzunyayla için, suç örgütü yöneticisi olmak, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, oto hırsızlığı, cinayet suçlarından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılmıştı.

BALKONDA YAKALANDI

Sabah gazetesinin haberine göre Uzunyayla, önceki gün Yunanistan'ın Selanik kentinde yaşadığı evin balkonunda polisin düzenlediği baskınla yakalandı. Uzunyayla'nın Selanik'te iki hafta önce 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla da bağlantısı olduğu belirtildi.

AHMET MUSTAFA TİMO DA YAKALANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde "Daltonlar" suç örgütü yöneticisi Ahmet Mustafa Timo, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti. Çete, Timo'nun Irak'ta yakalanmasına misilleme olarak Irak Başkonsolosluğu'na uzun namlulu silahla saldırı düzenlemişti. Saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

bunları bir adaya doldurun 50 sene taş kırsınlsr biraz azalırlar belki

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Haber YorumlarıAhmet77:

Dayı mış

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

bıyığa bak suclara bak cakal

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