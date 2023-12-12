Davutpaşa Patlaması Davasında Hüküm Açıklandı

Zeytinburnu'nda 2008 yılında ruhsatsız maytap atölyesinde meydana gelen ve 21 kişinin ölümü ile sonuçlanan Davutpaşa Patlaması'na ilişkin davada Anayasa Mahkemesi'nin yargılamanın yeniden yapılmasına ilişkin kararının ardından hüküm açıklandı. Mahkeme kararında 2 sanığın 10'ar ay, diğer 2 sanığın ise ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir binanın üçüncü katında 31 Ocak 2008 tarihinde, maytap ve meşale gibi patlayıcı maddelerin üretiminin yapıldığı ruhsatsız bir atölyede patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 115 kişi ise yaralanmıştı. Patlamadan 14 yıl sonra Anayasa Mahkemesi, "yaşam hakkının ihlal edildiğine" karar vererek yargılamanın yeniden yapılmasına ve başvuruculara 1 milyon 200 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasında sanık Rüstem Tekin ile taraf avukatları hazır bulundu.

Geçtiğimiz celse açıklanan mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Tekin "Ben suçsuzum beraatimi talep ediyorum. Feci bir olay ama bunu sorumluluğu bizlerde değil. Allah rahmet eylesin. Ama bunu sorumluluğunu 4 kamu çalışanına yüklemek doğru değil. Bunun sorumlusu işletme sahibidir" dedi.

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Zeytinburnu Belediyesi'nde 2004-2007 tarihleri arasında İmar ve Şehircilik Müdürü olan sanık Şevket Yıldırım ve aynı belediyede 2007'den olay tarihi olan 31 Ocak 2008'e kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevini yapan sanık Hatice Küçükakyüz'ün "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan önce ayrı ayrı 1 yıl hapisle cezalandırılmalarına karar verdi. Mahkeme, bu sanıklara oy çokluğuyla takdiri indirim uygulayarak, cezalarını 10'ar aya indirdi. Mahkeme, patlamanın olduğu tarih 31 Ocak 2008'e kadar Zeytinburnu Belediyesi'nde Zabıta Müdürü olan sanık Feruz Kutsal ile 2004'ten patlamanın olduğu zamana kadar aynı belediyede Ruhsat ve Denetim Müdürü olan sanık Rüstem Tekin'in "görevi kötüye kullanma" suçundan önce 2'şer yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme sanıklara oy çokluğuyla takdiri indirim uygulayarak cezalarını 1'er yıl 8'er aya düşürdü. Sanıklara verilen cezalarda erteleme yapılmazken, mahkeme başkanı ise sanıklara uygulanan takdiri indirime muhalefet şerhi koydu.

Duruşma sonrasında açıklama yapan bir kısım müşteki avukatlarından Özlem Özkan, "Bugün verilen karar mahkemenin 6 sene önce vermiş olduğu kararın aynısı. Çok daha yüksek bir ceza oranının verilmesini savunuyorduk. Fakat mahkeme yine bir önceki kararında aynen devam etti. Yine bu karara itirazımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Mütalaadan

Mütalaada Zeytinburnu'nda bulunan Topkapı Sanayi Bölgesi içerisinde kalan binanın 3. katı ve bu katın üzerindeki çatı katında, resmi kayıtlara göre plastik oyuncak imalatı alanında faaliyet gösteren atölye sahibi müteveffa Selçuk Başlar'ın kaçak yoldan maytap ve havai fişek imalatı yaptığı iş yerinde patlama meydana geldiği açıklandı. Patlamanın çatı katına da sirayet ettiği açıklanan mütalaada "Art arda meydana gelen patlamalarda, binanın 3, 4 ve 5. katlarının tamamen çöktüğü, patlama sonucu işveren Selçuk Başlar dahil 21 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı olay meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi. Mütalaada sanıklardan Feruz Kutsal'ın 2000 yılının Haziran ayından patlamanın olduğu tarihe kadar Zeytinburnu Belediyesi'nde Zabıta Müdürü olduğu, sanık Rüstem Tekin'in 2004 yılından patlamanın olduğu tarihe kadar aynı belediyede Ruhsat ve Denetim Müdürü olduğu belirtildi. Sanıklardan Şevket Yıldırım'ın ise 2004-2007 tarihleri arasında Zeytinburnu İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yaptığı açıklanan mütalaada, sanık Hatice Küçükakyüz'ün 2007'den olay tarihine kadar Zeytinburnu İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde İmar ve Şehircilik Müdürü olduğu kaydedildi. Küçükakyüz ve Yıldırım'ın görev yaptıkları sırada yapıdaki imara aykırılığı denetimler yolu ile tespit etmeyerek mevzuat kapsamında görevlerinin gereği gibi yerine getirmedikleri ve görevi ihmal suçunu işledikleri mütalaada belirtildi. Mütalaada, sanıklar Feruz Kutsal ve Rüstem Tekin'in iş yerini yeterince denetlemeyerek, yapılan işin niteliğini, çevre için oluşturduğu tehlikeyi zamanında ortaya çıkarıp önlemeyerek görevlerinin gereklerine aykırı hakaret ederek kişilerin mağduriyetlerine sebebiyet verdikleri açıklandı. Kutsal ve Tekin'in 'görevi kötüye kullanma' suçundan ayrı ayrı 2 yıla kadar, sanıklar Küçükakyüz ve Yıldırım'ın ise 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçundan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. - İSTANBUL