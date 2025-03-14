Datça'da Otizmli Çocuğu Darp Eden Şahsa 7,5 Ay Hapis Cezası

Muğla'nın Datça ilçesinde 10 yaşındaki otizmli çocuğu darbeden şahıs, açılan davada 7,5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz yıllarda Datça ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ülkü Zengin ve Kenan I. çifti, evliliklerini sonlandırmalarının ardından baba Kenan I., 10 yaşındaki oğlu otizmli Y.I.'yı hafta sonu görüşü için annesinden alarak birlikte vakit geçirdi. Pazar günü akşam çocuğunu babasından geri alan anne Zengin, çocuğunun yüzündeki kızarıklıkları fark etti. Baba Kenan I., durumun alerjik olabileceğini, kendisiyle beraberken herhangi bir sorunun yaşanmadığını belirtti. Daha sonra oğlu ile eve gelen anne, küçük çocuğun yüzünde ve kulağında darp izine benzeyen izler görünce ayrıldığı eşi ile tekrar irtibata geçti. Baba, evde kendisinin varken herhangi bir sorunun olmadığını çocuklarının düşmediğini belirtti. Ardından oğluna yüzündeki kızarıklığın nedenini soran Zengin, Y.I.'nın sessiz kalması üzerine çocuğun eğitim gördüğü özel eğitim merkezine gitti. Merkezdeki öğretmenin görüştüğü çocuk, babasının ev arkadaşı olan Hüseyin K. tarafından darp ettiğini anlattı. Çocuğun olayı anlatmasının ardından doktor raporu alan anne Zengin, durumu yargıya taşıdı. 3 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından mahkemeden karar çıktı. Datça Adliyesi'nde görülen davada baba Kenan I.'nın ev arkadaşı olan Hüseyin K. 7,5 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar, mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada, "Görülen 4'üncü mahkeme sonucunda konu karara bağlandı ve 7,5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adaletin yerini bulduğu için çok mutluyuz. Gelen herkese de burada bizimle beraber oldukları için teşekkür ederim" dedi.

"Oğlumun ahı kimsede kalmadı"

Dava süresi boyunca çok çileler çektiğini kaydeden anne Ülkü Zengin, "Oğlumun ahı kimsede kalmadı. Umarım böyle bir şeyi hiçbir çocuk yaşamaz. Çok çaba sarf ettik ve sonunda zafer bizim oldu" diye konuştu. - MUĞLA