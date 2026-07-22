Bağlarözü Koyu'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma deniz mayını imha edildi

Muğla'nın Datça ilçesindeki Bağlarözü Koyu'nda denizde tespit edilen 2. Dünya Savaşı döneminden kalma deniz mayını, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla kontrollü olarak imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bağlarözü Koyu'nda denize giren bir vatandaşın su içerisinde patlayıcı maddeye benzeyen şüpheli bir cismi fark ederek durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, uzman ekipler tarafından denizde geniş çaplı inceleme gerçekleştirildi. Yapılan teknik değerlendirmelerde şüpheli cismin 2. Dünya Savaşı döneminden kalma bir deniz mayını olduğu belirlendi. Bölgede su altı aramaları ve gerekli emniyet kontrollerinin tamamlanmasının ardından mayın, kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı