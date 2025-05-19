Datça Açıklarında Yunan Sahil Güvenliği Tarafından İtiilen Göçmenler Kurtarıldı

Datça Açıklarında Yunan Sahil Güvenliği Tarafından İtiilen Göçmenler Kurtarıldı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 10'u çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen (beraberinde 10 çocuk) kurtarılmış ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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