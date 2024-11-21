Datça Açıklarında Geri İtilen 33 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21'i çocuk toplam 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen (beraberinde 21 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA