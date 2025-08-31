Datça Açıklarında Düzensiz Göçmenleri Kurtarma Operasyonu
Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisindeki 56 düzensiz göçmen (beraberinde 21 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa