Kocaeli'de husumetlisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi bıçaklayarak darbeden 22 yaşındaki şüpheli Y.Ç.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, sağlık ekiplerinin G.Ö.'yü hastaneye kaldırmasının ardından güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde husumetli olduğu kişiyi karnından bıçaklayan ve demir sopayla darbeden şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 16 Şubat'ta Darıca ilçesinde Y.Ç.A. (22), aralarında husumet bulunan G.Ö.'yü (25) karnından bıçaklayıp, demir sopa ile kafasına vurarak darbetti. G.Ö. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Y.Ç.A. bugün yakalandı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

