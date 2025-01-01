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Darıca'da Elektrik Telleri Patladı, Yangın Çıktı

Darıca'da Elektrik Telleri Patladı, Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Abdi İpekçi ve Emek mahallelerinde elektrik telleri ve trafolarında meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktı. İtfaiye ve polis olay yerine sevk edildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki mahallede elektrik telleri ve trafolar patladı, patlama sonrası yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Abdi İpekçi Mahallesi ile Emek Mahallesi'nde bulunan elektrik telleri ve trafolarında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında yangın ve bazı bölgelerde de yoğun kıvılcımlar çıktı. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, iki mahallenin de elektriğini keserek, yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

30 Aralık 2024 tarihinde de Darıca'nın farklı mahallelerinde elektrik telleri patlamıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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