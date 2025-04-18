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Darende'de Sazlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Darende'de Sazlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Malatya'nın Darende ilçesinde bir sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak olayda yaralanan kimse yok.

Malatya'nın Darende ilçesinde sazlık bir alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay sabah saatlerinde Darende ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan sazlık bir alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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