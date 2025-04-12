Darende'de Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde kontrolden çıkararak menfeze çarpan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Darende Aşağıulupınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kayseri istikametinden gelen E.Y. idaresindeki 21 AFM 887 plakalı otomobil kontrolden çıkarak menfeze çarptı. Aracın takla atarak ters döndüğü kazada sürücü ile birlikte eşi G.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA