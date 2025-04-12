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Darende'de Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Darende'de Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
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Malatya'nın Darende ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil menfeze çarparak takla attı. Kazada sürücü ve eşi yaralandı, ihbar üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde kontrolden çıkararak menfeze çarpan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Darende Aşağıulupınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kayseri istikametinden gelen E.Y. idaresindeki 21 AFM 887 plakalı otomobil kontrolden çıkarak menfeze çarptı. Aracın takla atarak ters döndüğü kazada sürücü ile birlikte eşi G.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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