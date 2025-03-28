Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

Ülke şokta! 7.7'lik deprem coğrafyayı beşik gibi salladı
7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti

7,7'lik deprem kamerada! Dev gökdelen saniyeler içinde yerle bir oldu
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi

973 bin liralık hayali iftar
CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli

Özel'in boykot çağrısının ardından gündem yaratacak karar

Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! Savcılığa başvurdu

Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! Savcılığa başvurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalkantılı aşk hayatıyla tanınan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi jokey Berk Çetin tarafından ısrarlı takibe, fiziksel şiddete ve tehditlere maruz kaldığı iddiasıyla hukuki yollara başvurdu. Uzaklaştırma kararına rağmen ihlaller devam ederken, Çetin'in Danla Bilic'e Atlı Spor Kulübü'nde yumruk attığı ve iş yerine baskın düzenlediği öne sürüldü.

Çektiği makyaj videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen Danla Bilic, eski sevgilisi jokey Berk Çetin'den gördüğü şiddet ve tehditler nedeniyle hukuki yollara başvurdu. Ünlü fenomenin, ayrılığın ardından Çetin tarafından fiziksel saldırıya uğradığı ve taciz edildiği iddia edilirken, mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

AYRILIK SONRASI HAYATI KÂBUSA DÖNDÜ

Ocak ayında sona eren ilişkilerinin ardından, iddialara göre Berk Çetin defalarca Danla Bilic'le iletişim kurmaya çalıştı. Telefonla ve ortak tanıdıkları aracılığıyla rahatsız eden Çetin, sınırlarını aşarak kurye kılığına girip Bilic'in kapısını zorladı, aracını takip etti ve şoförüne saldırdı. Bununla da yetinmeyen genç jokey, ünlü isme fiziksel şiddet uyguladı.

KABA KUVVET KULLANDI

Hürriyet'in haberine göre, uzaklaştırma kararına rağmen tehditlerini sürdüren Çetin'in, Atlı Spor Kulübü'nde Danla Bilic'e yumruk attığı iddia edildi. Olayın ardından Bilic, güvenlik güçlerine başvurarak şikâyette bulundu. Ancak genç Çetin, ünlü fenomenin Arnavutköy'de bulunan işyerine giderek bir kez daha kararları ihlal etti. Polis ekipleri olay yerine ulaşmadan Çetin'in kaçtığı öne sürüldü.

Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! Savcılığa başvurdu

Danla Bilic'in, kamera kayıtlarını delil olarak savcılığa sunduğu ve daha ağır tedbirler talep ettiği öğrenildi

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

imamoğlu ümit özdağ daha bir sürü belediye başkanı ve yönetici uydurma gerekçelerle hapise atılırken yolsuzluk yaptığı açıkça belgelenmiş veya bu tarz saldırıda bulunup ağır ceza alması gerekenler dışarıda dolaşıyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdal_19:

Paylaşmayın şu ahlaksızların haberini çoluk çocuğa kötü örnek oluyorlar edepsizler

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdulmuttalip ötünetalip :

Ata binmek istiyor atta sürekli sırtından atıyor.Ata binene kadar sürer bu iş.Halbuki bindir kurtul.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

Böyle gereksiz boş insanları haber yapmayın lütfen

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcemalettin acar :

danla biliç gibi birisinin haber olması bile gereksiz.ne iş yapar kimdir,kendi seçtiği hayatında bunları yaşıyor ise,yapacak birşey yok.seçtiğini yaşasın.ülkenin gündeminde daha büyük haberler varken,sayfalarınızı böyle gereksizlerle dolduruyorsanız haber sitesi olarak sizinde düşünmeniz gerekli.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title