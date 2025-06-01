Danla Biliç'in Eski Sevgilisi Gözaltına Alındı, Tekrar Serbest Bırakıldı

Danla Biliç'in Eski Sevgilisi Gözaltına Alındı, Tekrar Serbest Bırakıldı
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Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'in eski sevgilisi B.Ç., darp ve tehdit iddialarıyla tekrar gözaltına alındı, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.Ç. hakkındaki suçlamaları reddetti.

Sosyal Medya fenomeni Danla Biliç'i darp ettiği iddia edilen ve tekrar gözaltına alınan eski sevgilisi serbest bırakıldı

İSTANBUL - Sosyal medyada Danla Biliç adıyla bilinen fenomenin, şiddet gördüğü ve dayısını tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan eski erkek arkadaşı B.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Danla Biliç olarak tanınan Neslihan Aktepe (30), erkek arkadaşı B.Ç. tarafından Göktürk Mahallesi Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nün kafeteryasında darp edilmişti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şüpheli, polis ekiplerince Denizli'de gözaltına alınmıştı. B.Ç. emniyet ifadesinde ise suçlamaları reddetmişti. Öte yandan şüpheli, 4 gün sonra serbest bırakılmıştı.

Dayısını arayarak tehdit ettiği iddiası

Sosyal medyada açıklamalarda bulunan fenomen, şüphelinin Aktepe'nin Kütahya'da ki dayısını arayarak, "Kızınızın ölüm haberini 3-4 güne alırsınız" şeklinde tehditler savurduğunu iddia etti.

Tekrar gözaltına alındı

İddialar sonrası yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, B.Ç.'yi Eyüpsultan'da bir adreste tekrar gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. B.Ç., sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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