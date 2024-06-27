Üye Girişi
Haberler

Danimarka Vergi Bakanlığı'nda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Vergi Bakanlığı'nda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken çevre binalardaki insanlar tahliye edildi.

Danimarka Vergi Bakanlığı'na bağlı ofiste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Vergi Bakanlığı'nda yangın çıktı. Kopenhag'ın merkezinde bulunan ofis binasından yoğun siyah dumanlar yükselirken yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Danimarka polisi bakanlığa bağlı ofis binasında çıkan yangın nedeniyle çevre binalarda bulunanların tahliye edildiğini duyurdu. Herhangi bir yaralı ya da can kaybının yaşanmadığı açıklandı. - KOPENHAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Danimarka Kopenhag Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title