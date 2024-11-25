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Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti

Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti
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Vietnam'da düğün günü damadın ihanetini öğrenen gelin, töreni terk edip gelinliğiyle 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti. Düğünden bir gün önce damadın iş arkadaşıyla ilişkisini kanıtlayan belgeleri bulan gelin, bunları damadın ailesine de gösterdi. Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan geline binlerce destek mesajı geldi. Olay Vietnam'da gündem oldu.

Vietnam'da düğün günü hayatının şokunu yaşayan gelin, damadın kendisini iş arkadaşıyla aldattığını öğrenince töreni terk etti. İsmi açıklanmayan gelin, düğün salonundan çıkarak gelinliğiyle tam 7 kilometre yol yürüyerek ailesinin evine gitti.

Düğünden bir gün önce damadın iş arkadaşıyla buluştuğuna dair kanıtları elde eden gelin, bu belgeleri düğün sırasında damadın ailesine de gösterdi. İhaneti affetmeyen gelin, hayatının en özel gününde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan gelin, "Düğün günümde öğrendiğim ihanet beni derinden sarstı. Gelinliğimle 7 kilometre yürüdüm ve eve vardığımda ilk işim kötü şansı atmak için gelinliğimi yakmak oldu" dedi.

Sadece birkaç saat süren evliliğini bitirmek için hemen boşanma davası açan gelinin paylaşımları, sosyal medyada viral oldu. Binlerce kişi genç kadına destek mesajları gönderirken, damadın ihanetine tepki gösterdi.

Olayla ilgili damadın ve ailesinin henüz bir açıklama yapmadığı öğrenildi. Vietnam'da büyük yankı uyandıran bu olay, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

helal olsun gelin gibi gelinmiş

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