Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü

Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü
Haber Videosu

Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticisi Caner Koçer, İspanya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Gelişme İspanyol basınında da geniş yankı uyandırırken, haber "Türk çetelerinin savaşında bir kişi infaz edildi" şeklinde paylaşıldı.

TikTok gibi sosyal medya platformları üzerinden gençleri ağlarına düşüren "Yeni nesil suç örgütleri" arasında yer alan Daltonlar'ın sözde üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya'da silahlı saldırıya uğradı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ KAMERADA

Koçer, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin Koçer'i hayata döndürmek için yaptıkları müdahale kameralara saniye saniye yansıdı.

Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü

İSPANYOL BASININDA DA GÜNDEM OLDU

Söz konusu olay İspanyol basınında da gündem oldu. İspanyol medyası haberi, "Türk çetelerinin savaşında bir kişi infaz edildi" şeklinde paylaştı.

"HAFTALAR ÖNCE TEHDİT EDİLMİŞTİ"

Niporwifi adlı Instagram hesabında yapılan paylaşımda ise olay yerinden görüntüler paylaşılarak şu ifadelere yer verildi: "Yeni nesil Türk mafyası İspanyada'ydı ve Estepona'daki (İspanya'da bir yerleşim birimi) başarısız saldırının ardından tekrar saldırı girişiminde bulunmaya hazırlanıyorlardı. Torrevieja'da Pedro Lorca ve Rambla Juan Meteo caddelerinin kesiştiği yerde Dalton üyesi vurularak öldürüldü. Haftalar önce onu tehdit eden Caspers çetesi suikastçıları tarafından infaz edildi."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Piyasaların gözü bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisinde

Milyonların gözü bu veride! Gıdadan kiraya her şey etkilenecek
Suriye'ye 4 koldan kuşatma! Aynı anda saldırıya geçtiler

Sınır komşumuza 4 koldan kuşatma! Aynı anda saldırıya geçtiler
Bakanlıktan kritik adım! Para transferinde yeni dönem başlıyor

Para transferinde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde! Sağanak yağış geliyor

İstanbullulara müjde! Tarih verildi, o günlere dikkat
Plastik poşet yerine sadece kağıt ve bez çanta satan marketler yandı

Zincir marketlerle ilgili çarpıcı karar! Bunu yapan yandı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Ispanyollar da saskin, casperslar daltonlara karsi. Tusubasayla candy vurusmasini heyecanla bekliyorlarmis

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da kahvehanede silahlı kavga: 12 yaralı

Kahvehanedeki kavga şehri savaş alanına çevirdi: Çok sayıda yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.