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Dağdan kopan dev kaya ezip geçiyordu! Canlarını son anda kurtardılar

3. Sayfa Haberleri

ABD'ye bağlı Hawaii adalarının Honolulu şehrinde dağdan yuvarlanan bir kaya eve eve çarptı. Ortalık savaş alanına dönerken, evdeki kadın kayanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar evdeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ABD'ye bağlı Hawaii adalarının Honolulu şehrinde bir evde korku dolu anlar yaşandı. Palalo bölgesinde dağdan kopan bir kaya, büyük bir gürültüyle eve çarptı.

"EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Kayanın evin içinden geçtiği sırada büyük bir gürültü duyulurken, evdeki kadın faciadan kıl payı kurtuldu. Odalardan çıkanlar ise neye uğradıklarını şaşırdı.

Dağdan yuvarlanan kaya evin içinden geçti

EVDE HASAR BÜYÜK

Evde büyük hasar meydana geldi. Kaya yuvarlanmasına evin yakınlarındaki dağda yürütülen çalışmaların yol açmış olabileceği belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hawaii 3. Sayfa Güncel Haberler

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