Dağdan kopan dev kaya ezip geçiyordu! Canlarını son anda kurtardılar 3. Sayfa Haberleri ABD'ye bağlı Hawaii adalarının Honolulu şehrinde dağdan yuvarlanan bir kaya eve eve çarptı. Ortalık savaş alanına dönerken, evdeki kadın kayanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar evdeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. ABD'ye bağlı Hawaii adalarının Honolulu şehrinde bir evde korku dolu anlar yaşandı. Palalo bölgesinde dağdan kopan bir kaya, büyük bir gürültüyle eve çarptı. "EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU Kayanın evin içinden geçtiği sırada büyük bir gürültü duyulurken, evdeki kadın faciadan kıl payı kurtuldu. Odalardan çıkanlar ise neye uğradıklarını şaşırdı. EVDE HASAR BÜYÜK Evde büyük hasar meydana geldi. Kaya yuvarlanmasına evin yakınlarındaki dağda yürütülen çalışmaların yol açmış olabileceği belirtiliyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hawaii 3. Sayfa Güncel Haberler

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