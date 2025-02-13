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D100 Karayolunda Yaşlı Adamın Ölümüne Neden Olan Kaza

D100 Karayolunda Yaşlı Adamın Ölümüne Neden Olan Kaza
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Çorum'un Osmancık ilçesinde D100 karayolunda, yolun karşısına geçmek isteyen 73 yaşındaki Hamdi Ercan'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ercan, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde D100 karayolunda yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Osmancık ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Ö. (38) idaresindeki 19 HS 414 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hamdi Ercan'a (73) çarptı. Kazada ağır yaralanan Ercan'ı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ercan Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı, yapışan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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