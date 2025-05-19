D-650'de Trafik Kazası: Kamyonet SUV Araca Çarptı, İki Yaralı

D-650'de Trafik Kazası: Kamyonet SUV Araca Çarptı, İki Yaralı
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Sakarya Geyve ilçesinde D-650 kara yolunda meydana gelen kazada, kamyonet ile SUV tarzı aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

D-650'de kamyonet, SUV tarzı araca arkadan çarptı: Trafik durma noktasına geldi

SAKARYA - D-650 kara yolu Sakarya Geyve ilçesi geçişinde kamyonet ile SUV tarzı aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza sebebiyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kara yolunun Karaçam Mahallesi mevki Sakarya istikametinde meydana gelen kazada, N.C. idaresindeki 54 ACU 772 plakalı Özgüllü firmasına ait kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan T.T. idaresindeki 48 DG 652 plakalı SUV tarzı araca arkadan çarptı. Meydana gelen kazada iki araç sürücüsü de yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri kamyonet sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, D-650 kara yolunun Geyve-Adapazarı arasında Adapazarı istikametinde devam eden yol çalışmaları sebebi ile bölgede trafikte zaman zaman aksamalar oluşuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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