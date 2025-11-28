Haberler

5 yıl hapsi istenen CZN Burak hakkında mahkeme kararını verdi

5 yıl hapsi istenen CZN Burak hakkında mahkeme kararını verdi Haber Videosunu İzle
5 yıl hapsi istenen CZN Burak hakkında mahkeme kararını verdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CZN Burak lakaplı Burak Özdemir ile babasının, kentsel sit alanı içinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla 5'er yıla kadar hapsi cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. CZN Burak ile babası beraat etti.

  • CZN Burak lakabıyla tanınan Muhammed Burak Özdemir ve babası İsmail Özdemir, kentsel sit alanında izinsiz inşaat yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada beraat etti.
  • İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat kararı verdi.
  • İddianamede, şüphelilerin 2 ila 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İstanbul'da CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Muhammed Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir'in, 'kentsel sit alanı' içerisinde bulunan yerde izinsiz inşaat yaptırdıkları iddiasıyla 5'er yıla kadar hapis talebiyle yargılandıkları dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatları hazır bulundu.

BERAAT ETTİLER

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Muhammed Burak Özdemir ile İsmail Özdemir'in "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatına hükmetti.

5 yıl hapsi istenen CZN Burak hakkında mahkeme kararını verdi

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, izinsiz inşaat faaliyeti yapıldığına dair ihbar gelmesinin üzerine şikayete konu alana girilemediği, dışarıdan yapılan incelemede yapının inşaat halinde ve uygulamanın henüz bitirilmemiş olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Alanda yapılan çalışmalara ilişkin izin belgesine rastlanmadığının da belirtildiği iddianamede, söz konusu ihbara ilişkin kentsel sit alanı ve korunması gerekli kültür varlığı yapı komşuluğunda bulunan söz konusu taşınmazda, Kurul izni alınmadan yapılan 2019 yılı görünümünden farklılaşan uygulamalara dair ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında soruşturmaya başlandığı da belirtildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Muhammed Burak Özdemir ve İsmail Özdemir'in "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSüleyman:

Çok kısa sürede büyük bir kâr elde ettim! Platformu ve stratejisi sayesinde yatırımım Bay Nelson FY ile sadece birkaç hafta içinde 464.000 dolara çıktı. Aynı sonuçlar için Telegram'da @Nildatrading adresinden ona ulaşabilirsiniz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Beş yıl hapis cezası verilmesi istemiyle açılan kamu davaları , toplumda infial yaratıyor ,bence. Zira iddia makamı , delillerin takdiri vazifeli yüksek mahkemeye ait olmak üzere diye bir beyanla topu mahkeme üzerine atıyor. Kesin olmayan soruşturma sonuçları, Csavcısı tarafından değerlendirilip kararına konu edilmeli. Her dosyayı bu yöntemle mahkeme önüne getirmek üzücü sonuçlar doğuruyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat toprak:

iddiaya göre birkere izinsiz insaat yapmak suc degil mi? birde kentsel sit alani diyorsunuz nasil oldu da sartlar olusmadi?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu hafta galibiyet alamadık! İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Gardıroptan cephanelik çıktı! Kardeşlerin savunması inanılmaz

Gardıroptan cephanelik çıktı! Kardeşlerin savunması inanılmaz
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Düştüğü nota beğeni yağıyor! Arda'dan Fener taraftarını mest eden paylaşım

Arda'dan Fener taraftarını mest eden paylaşım
Bu hafta galibiyet alamadık! İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Gardıroptan cephanelik çıktı! Kardeşlerin savunması inanılmaz

Gardıroptan cephanelik çıktı! Kardeşlerin savunması inanılmaz
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
4 bin kişinin yaşadığı dev sitedeki yangında ölü sayısı 94'e yükseldi

40 saattir söndürülemedi! Dev siteden art arda kötü haberler geliyor
Üç kardeşin zehirlendiği olayda fare zehri-siyanür iddiası

Üç kardeşin zehirlendiği olayda şoke eden iddia
Hapis cezası alan Fatih Altaylı'dan 'boş koltuk' kararı

Hapis cezası alan Fatih Altaylı'dan "boş koltuk" kararı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

Avrupa'da tarih yazıyor
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Cenk Tosun ameliyat oldu

Fenerbahçe'nin yıldızı bıçak altına yattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.