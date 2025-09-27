Çumra'da Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması Gerçekleştirildi

Konya'nın Çumra ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, 25-26 Eylül 2025 tarihlerinde 14.00-17.00 saatleri arasında Recep Konuk Caddesi ve Sanayi Yolu üzerinde yapılan uygulamalara Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpeği de katıldı. Denetimlerde 178 araç ve 382 şahıs sorgulandı. Çalışmalar neticesinde 2 araca toplam 5 bin 986 TL cezai işlem uygulandı, 1 şahıs hakkında ise bakaya işlemi yapıldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. - KONYA