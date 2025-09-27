Haberler

Çumra'da Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması Gerçekleştirildi

Çumra'da Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Çumra ilçesinde yapılan uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele uygulamasında 178 araç ve 382 şahıs sorgulandı. Uygulama sonucunda 2 araca cezai işlem uygulanırken, 1 şahıs hakkında bakaya işlemi yapıldı.

Konya'nın Çumra ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, 25-26 Eylül 2025 tarihlerinde 14.00-17.00 saatleri arasında Recep Konuk Caddesi ve Sanayi Yolu üzerinde yapılan uygulamalara Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpeği de katıldı. Denetimlerde 178 araç ve 382 şahıs sorgulandı. Çalışmalar neticesinde 2 araca toplam 5 bin 986 TL cezai işlem uygulandı, 1 şahıs hakkında ise bakaya işlemi yapıldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İmamoğlu'nun görüntüsü Oktay Saral'ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanını küplere bindiren görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliyeti 6 milyon lira, kilosunu 50 liradan satıyorlar! Hasat başladı

Maliyeti 6 milyon lira, kilosunu 50 liradan satıyorlar! Hasat başladı
Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın

Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.