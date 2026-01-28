Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı öldüren sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı

İstanbul Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren Mustafa Can Gül ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevki için cezaevine müzekkere yazılmasına hükmetti.

Çekmeköy Ömerli'de bulunan bir restoranda, İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Can Gül, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Karakolda ve savcılıktaki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul eden Gül, savcılıktaki ifadesinin ardından 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Can Gül, hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısının yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"Uyuşturucu madde dahil alışkanlıkları olduğunu duymuştum"

Sanığın önceden arkadaşı olan tanık Emircan Kulaç, "Duyduğumuz zaman şaşırdık. Olaydan 2 yıl önce görüşmeyi kesmiştik. Kendinin uyuşturucu madde dahil alışkanlıkları olduğunu duymuştum. Olaydan 6 ay kadar önde bir parkta otururken gördüm. Oturmuş kendi kendine konuşuyordu. O zamanlar çevremden, beni yaktı ben de onu yakacağın şeklinde söylemleri olduğunu duydum. Ben kendim bizzat onun ağzından bir şey duymadım" ifadelerini kullandı.

"Hak etti diyerek cevap verdi"

Celal Uygun, "Olay günü ilgili işletmeye arkadaş grubumuz ile yemek yemeye gitmiştik. Maktul de masamıza gelmişti. Bir müddet bizimle oturdu ardından yanımızdan kalktı ve mutfağa doğru yöneldi. Mutfak ile bizim oturduğumuz masa arası 20 metre kadar mesafedeydi. Bir süre sonra bağırma ve cam kırma sesi geldi. Sesin geldiği yere gittiğimde maktulün yerde yattığını gördüm. Nabzına bakmak istediğimde boğazının kesilmiş olduğunu gördüm. Sanık yanında elinde bıçakla duruyordu. Ne yaptın diye serzenişte bulundum, o da 'hak etti' diyerek cevap verdi. O sırada jandarma ekipleri geldiler" dedi.

"Korkutursan sana araba alacağım demişti"

Sanık Mustafa Can Gül, "Celse arasında cezaevinden yazılı dilekçemi gönderdim. Onları tekrar ederim. Bilal isimli kişi işletmede 16-17 yıl çalışmış. Bana gel Ercan'ı korkut, camları kır dedi. Karnından bıçaklamak isterken boğazından bıçakladım. Bilal, korkutursan sana araba alacağım demişti" şeklinde konuştu.

Nuran Kayhan, "Sanık gayet yüzsüz bir insan bulunduğu her yerden atılmış. Kendi okulundan neden atılmış onu da sormanızı istiyorum. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum" dedi.

Cumhuriyet Savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın suç tarihinde "tasarlayarak öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevki için cezaevine müzekkere yazılmasına hükmetti.

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için 8 Nisan tarihine erteledi. - İSTANBUL