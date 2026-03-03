Haberler

Çarşamba Cumhuriyet Savcısı İbrahim Selim Yazıcı son yolculuğuna uğurlandı

Çarşamba Cumhuriyet Savcısı İbrahim Selim Yazıcı son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çarşamba Cumhuriyet Savcısı İbrahim Selim Yazıcı, 28 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul'daki cenaze törenine ailesi, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çarşamba Cumhuriyet Savcısı İbrahim Selim Yazıcı, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Çarşamba Cumhuriyet Savcısı İbrahim Selim Yazıcı için İstanbul'da bulunan Güngören Yeşil Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine merhum savcının ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken sevenleri İbrahim Selim Yazıcı'yı dualarla andı. Törene, Adalet Bakanı'nı temsilen Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız katıldı. Ayyıldız, tören sonrası merhumun ailesine taziyelerini iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Savcı İbrahim Selim Yazıcı defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhuriyet Savcısı İbrahim Selim Yazıcı, 1 Mart tarihinde adliye lojmanlarında bulunduğu sırada evinde fenalaşarak kalp krizi geçirmişti. Yazıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Henüz 28 yaşında yaşamını yitiren Yazıcı'nın vefatı, yargı camiasında büyük üzüntüye neden oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi

ABD'nin kaybı hızla artıyor! Ölen askerlerle ilgili bir detay korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz

Ülkesine yönelik saldırılara bu sözlerle meydan okudu
Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Okulda vahşice katledilen öğretmen, 1 sene önce uyarmış
Zeytinburnu sahilinde denizde anne ve kızın cesedi bulundu

İstanbul'da vahşet! Anne ile küçük kızı ölüme birlikte gitti
Macron, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı

Macron, Trump'ı sinirlendirecek kararı duyurdu: Daha fazla büyüteceğiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz

Ülkesine yönelik saldırılara bu sözlerle meydan okudu
NATO Genel Sekreteri Rutte: İran'a yönelik saldırılara katılmayı planlamıyoruz

NATO İran'a saldıracak mı? Bir numaralı isimden yanıt var
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü