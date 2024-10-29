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Cumhuriyet Bayramı'nda Fenalaşan Mehteran Bölükbaşına Vekillerden Anında Müdahale

Cumhuriyet Bayramı'nda Fenalaşan Mehteran Bölükbaşına Vekillerden Anında Müdahale
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Kocaeli'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında mehteran bölükbaşı fenalaşarak yere yığıldı. AK Parti ve CHP milletvekilleri ile Sağlık İl Müdürü, ambulans gelene kadar müdahale etti. Mehteran bölükbaşının durumu iyi.

Kutlamada fenalaşan mehteran bölükbaşına ilk müdahaleyi milletvekilleri yaptı

KOCAELİ - Kocaeli'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında mehteran bölükbaşı fenalaşarak yere yığıldı. Mehteran bölükbaşına ambulans gelene kadar AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko ile Sağlık İl Müdürü Yüksel Pehlevan müdahale etti.

Ülkenin dört bir yanında Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları coşku ile kutlanıyor. Kocaeli Valiliği önünde gerçekleşen resmi tören kutlamaları sırasında mehteran bölükbaşı rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Alanda bulunan AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko ve Sağlık İl Müdürü Yüksel Pehlevan, mehteran bölükbaşının yanına koşarak hemen müdahale etti. Ambulansın gelmesiyle sedyeye yerleştirilen mehteran bölükbaşı, Hülagü, Kanko ve Pehlevan'ın yardımıyla ambulansa koyuldu.

Hastaneye kaldırılan mehteran bölükbaşının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa

Cumhuriyet Bayramı Yerel Haberler Etkinlikler AK Parti Politika Kocaeli 3-sayfa Kültür Yaşam

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